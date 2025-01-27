Юрий Башмет поделился эмоциями из-за отъезда за границу Ростроповича

В интервью «Известиям» народный артист СССР Юрий Башмет рассказал, кто стал причиной его слез из-за того, что уехал за рубеж.
«Он — легенда. Публика вопила: “Славочка, на кого ты нас покидаешь?” После концерта машину со всей его семьей поклонники на руках вынесли из двора консерватории. Но он все равно уехал», — признается Башмет.
Такие эмоции вызвал отъезд виолончелиста-виртуоза, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича. По словам Башмета, прощаясь со страной, он дал концерт в консерватории.
«Мстислав Леопольдович стоял за дирижерским пультом студенческого оркестра, в котором играл и я. Ростропович выбрал для выступления Симфонию № 6 Чайковского — лучшая симфония мира. Во время концерта мы все рыдали, знали, кого теряем», — говорит Юрий Абрамович.
Позже, когда Юрий Башмет выезжал за границу, он несколько раз виделся с Ростроповичем. Иногда, по признанию музыканта, это было опасно. Но он не боялся общаться с диссидентом. Как говорит Башмет, Мстислав Ростропович интересовался всем, что происходило в России.
«Я чувствовал, он страдает от того, что живет не дома. А ведь он за рубежом был в полном порядке. И слава была, и известность, и деньги. Поэтому говорить о других, неростроповичах — бессмысленно», — говорит артист.
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