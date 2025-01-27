Юрий Башмет поделился эмоциями из-за отъезда за границу Ростроповича

Позже, когда Юрий Башмет выезжал за границу, он несколько раз виделся с Ростроповичем. Иногда, по признанию музыканта, это было опасно. Но он не боялся общаться с диссидентом. Как говорит Башмет, Мстислав Ростропович интересовался всем, что происходило в России.