Заброшенный овраг на Кирова во Владивостоке стал пространством для отдыха

Кроме того, мэр отметил, что в этом году в микрорайоне Снеговая Падь будет выполнен значительный объем работ по благоустройству. В частности, планируется обновить не менее семи дворов и приступить ко второму этапу благоустройства парка возле дома № 30 на улице Анны Щетининой. Здесь появятся новые пешеходные дорожки, адаптированные для людей с ограниченными возможностями, а также рассматривается возможность создания кольцевой велосипедной дорожки.