Заброшенный овраг на Кирова во Владивостоке стал пространством для отдыха

На месте заброшенного оврага рядом с домом № 116 на улице Кирова во Владивостоке появилось новое общественное пространство. Об этом сообщил мэр города Константин Шестаков в своем Telegram-канале «ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН».
По его словам, основные работы на объекте уже завершены. В ближайшее время для удобства и безопасности жителей начнут устанавливать освещение и камеры видеонаблюдения. Глава города также рассказал, что весной там запланирован большой субботник. В ходе мероприятия планируется убрать оставшиеся железобетонные конструкции, высадить деревья и кустарники, а также привести в порядок уже имеющиеся зеленые насаждения.
Кроме того, мэр отметил, что в этом году в микрорайоне Снеговая Падь будет выполнен значительный объем работ по благоустройству. В частности, планируется обновить не менее семи дворов и приступить ко второму этапу благоустройства парка возле дома № 30 на улице Анны Щетининой. Здесь появятся новые пешеходные дорожки, адаптированные для людей с ограниченными возможностями, а также рассматривается возможность создания кольцевой велосипедной дорожки.