На загородных трассах Красноярского края действуют 93 пункта обогрева

Так, на трассе Р-255 «Сибирь» пункты обогрева расположены на 560, 614, 655, 656, 688, 692, 711, 713, 715, 716, 725, 729, 740, 774, 780, 782, 783, 794, 798, 805, 845, 846, 857, 878, 879, 892, 911, 921, 930, 941, 989, 1005, 1045, 1054, 1080, 1108, 1113, 1140 километрах.
На автодороге Р-257 «Енисей» пункты обогрева расположены на 25, 28, 30, 32, 38, 43, 46, 86, 136, 173, 193, 244, 425, 426, 432, 434, 436, 439, 456, 477, 559, 608, 611, 613, 622 километрах.
Кроме того, пункты обогрева имеются на дороге «Ачинск — Ужур — Троицкое» (13, 32, 39, 75 км), «Красноярск-Енисейск» (32, 62, 101, 178, 182, 192, 193, 290 км), «Канск — Абан — Богучаны» (110, 112, 115, 167 км), «Шарыпово — Ужур — Балахта» (72 км), «Глубокий обход Красноярска» (13 км).
Также на трассах расположены пять пунктов оказания экстренной медпомощи, отмечает пресс-служба ГУ МЧС по краю.
В Енисейском районе — на трассе Красноярск-Енисейск в районе поселка Каргино на 241 км. Тел.: 8 (902) 978 91 83.
В Балахтинском районе — на трассе М54 в районе кафе «Тайга» на 136 км. Тел.: 8 (902) 978 91 84.
В Козульском районе — на трассе М53 в районе 728 км. Тел.: 8 (902) 978 91 85.
В Емельяновском районе — на трассе Красноярск-Енисейск в районе поселка Придорожный на 20 км. Тел.: 8 (902) 978 91 86.
В Манском районе — на трассе М53 в районе 878 км + 550 м слева от федеральной трассы около комплекса дорожного сервиса «Медвежий угол». Тел.: 8 (902) 978 91 87.