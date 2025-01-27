Юрий Башмет порадовался посланию Зеленского

Народный артист СССР Юрий Башмет оценил санкции, объявленные против него президентом Украины. 19 января стало известно, что Владимир Зеленский внес его в список тех, кто угрожает национальной безопасности страны. В их числе оказался и маэстро. В интервью «Известиям» Юрий Башмет признался, что считает это самым великим подарком ко дню рождения, который он отметил 24 января.
«Я Зеленскому очень благодарен, даже найду возможность и сообщу ему это. Только не знаю, куда отправлять. Я-то думал, что он шут гороховый, дурак, дебил, идиот, губящий страну, прекрасную, музыкальную. Но, всё-таки, в нём есть одно хорошее качество — он сделал для меня самый огромный подарок. Я уж думал, может, он не заметил меня, уж всех посчитал, санкции объявил. Но, нет, поумнел он немножко, вспомнил про меня», — сказал Башмет.
По словам народного артиста СССР, о внесении в санкционный список ему сообщил музыкант его оркестра.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Зеленский сделал мне огромный подарок».