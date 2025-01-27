В Красноярском крае сильно выросли цены на красную икру и морепродукты

В Красноярском крае рыбные продукты ощутимо подорожали. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
В декабре 2024 года цены на рыбные продукты выросли на 17%. Сильнее всего подорожала красная икра — в 1,5 раза за год.
Основной причиной роста цен стало снижение объемов выловленных морепродуктов при сохранении спроса на них.
Помимо морепродуктов, значительно подорожали овощи и фрукты. Причины — плохой урожай и ослабление рубля.
В среднем цены на продукты по итогу декабря 2024 года выросли на 10,5%.
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