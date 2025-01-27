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В Красноярском крае сильно выросли цены на красную икру и морепродукты

Красная икра за год подорожала в 1,5 раза.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае рыбные продукты ощутимо подорожали. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В декабре 2024 года цены на рыбные продукты выросли на 17%. Сильнее всего подорожала красная икра — в 1,5 раза за год.

Основной причиной роста цен стало снижение объемов выловленных морепродуктов при сохранении спроса на них.

Помимо морепродуктов, значительно подорожали овощи и фрукты. Причины — плохой урожай и ослабление рубля.

В среднем цены на продукты по итогу декабря 2024 года выросли на 10,5%.

Ранее жителям Красноярска рассказали, как изменится плата за ЖКХ в 2025 году.