В Новосибирске разработали криогели на основе хитозана

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали криогели на основе хитозана — вещества, выделяемого из панцирей раков. Полученные гели обладают высокопористой структурой и улучшенными поглощающими свойствами и могут применяться в разных сферах: от медицины до сельского хозяйства, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Если обычный гидрогель содержит поры размером несколько сотен микрометров, то криогель формирует высокопористую структуру с обильным количеством пор размерами от 10 до 30 микрометров. Технология создания криогеля заключается в следующем: полимер набухает в растворе, потом раствор замораживают и выдерживают при низких температурах в течение определенного времени до удаления воды из замороженного образца», — цитирует пресс-служба научного сотрудника Центра технологического превосходства НГТУ Александра Дранникова.
Как отметили в вузе, сфера применения криогелей обширна — от медицины до сельского хозяйства. Они могут использоваться для очистки воды, в растениеводстве — для загрузки пестицидов, противовирусных агентов и внесения их в почву, для таргетной доставки лекарств в организм (например, доставлять пробиотики напрямую в кишечник), а также при алкогольном и пищевом отравлении, поскольку у хитозана есть структурные особенности, которые позволяют эффективно улавливать токсины и выводить их из организма.
Как пояснил Дранников, за счет развитой поверхности криогели могут впитать и отдать большое количество влаги, и с точки зрения поддержания водного баланса они более эффективны, чем гидрогели. За счет использования разных производных хитозана криогель можно модифицировать — «пришивать» к нему разные химические группы и таким образом повышать его селективность (избирательность к конкретным загрязняющим веществам или токсинам).
«Криогели, как и другие разновидности гелей, не требуют дополнительных мер по утилизации и безопасны для окружающей среды. После выполнения своего предназначения они естественным образом разлагаются, не принося никакого вреда экологии», — отметили в пресс-службе.
Сейчас ученые, занимающиеся исследованием в рамках программы «Приоритет-2030», работают над тем, чтобы обеспечить воспроизводимость процесса создания криогелей — сделать так, чтобы они обладали одинаковыми свойствами от серии к серии. Параллельно разработка уже проходит апробацию в составе продуктов для тепличных комплексов. В планах на ближайший год приступить к масштабированию производства криогелей.