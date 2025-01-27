В Новосибирске разработали криогели на основе хитозана

Как отметили в вузе, сфера применения криогелей обширна — от медицины до сельского хозяйства. Они могут использоваться для очистки воды, в растениеводстве — для загрузки пестицидов, противовирусных агентов и внесения их в почву, для таргетной доставки лекарств в организм (например, доставлять пробиотики напрямую в кишечник), а также при алкогольном и пищевом отравлении, поскольку у хитозана есть структурные особенности, которые позволяют эффективно улавливать токсины и выводить их из организма.