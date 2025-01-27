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До плюсовых значений: в Башкирии на этой неделе изменится погода

В Башкирии грядет резкое потепление.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на текущей неделе ожидается потепление. Об этом говорят прогнозы регионального Гидрометцентра.

Днем 27 января по республике пройдет небольшой снег, местами до умеренного (без осадков обойдется только на юго-востоке). Умеренный ветер будет дуть с южного. Температура днем составит −1, −6 градусов, по юго-востоку — до −11.

Во вторник, 28 января в регионе ожидается мокрый снег, местами до сильного. Возможные снежные накаты и отложения осадков на проводах и деревьях. Ветер останется прежним. Ночью столбики термометров покажут −3,-8 градусов (по югу до −13), днем −3, +2.

В среду, 29 января, характер погоды существенно не изменится. Разве что ветер сменит направление на западное. Ночью станет еще теплее: 0, −5. Днем −3, +2.

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