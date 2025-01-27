Жить, а не выживать: Как правильно копить на пенсию, чтобы не беспокоиться о старости

Особое внимание эксперт уделила биржевым паевым инвестиционным фондам (БПИФ) широкого профиля и индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа (ИИС-3). Эти долгосрочные инструменты позволяют инвестировать с низким риском, не облагаются НДФЛ и не требуют глубоких экономических знаний. В случае с БПИФ средства вкладываются на срок от трёх лет, а с ИИС-3 — от пяти. Кроме того, обладатели ИИС-3 могут рассчитывать на ежегодный налоговый вычет в размере до 60 тысяч рублей.