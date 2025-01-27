Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области чай за неделю стал на 10 рублей дороже

Росстат привел свежие данные за неделю с 13 по 20 января.

Источник: Комсомольская правда

В Омске чаеманам придется нелегко. Только за неделю с 13 по 20 января стоимость за килограмм ароматного напитка в нашем регионе выросла на 9,96 рублей.

Некоторые аналитики связывают рост цен с новой политикой на Шри-Ланке, где производится самый популярный сорт чая. С 2022 года здесь запрещено использование пестицидов, что сократило урожаи практически в два раза.

Кстати, в среднем в России чай еще больше подорожал. Килограмм стоит около 1300 рублей, тогда как в Омской области такой объем черного чая обходится в среднем в 892 рубля.

Ранее мы писали, что в Омске выросли цены на капусту и картошку.