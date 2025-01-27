Пассажиров рейса «Пермь — Наманган» больше двух часов держали в самолёте

Борт должен был отправиться в Узбекистан в 15:00 26 января. Однако этого не произошло. Людям не разрешали покинуть судно. «Обратно в аэропорт не везут, на борту много маленьких детей, — сообщил один из пассажиров. — В авиакомпании сказали, что со стороны аэропорта миграционные проблемы. Люди устали, дети начинают реветь».