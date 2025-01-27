Пассажиров рейса «Пермь — Наманган» больше двух часов держали в самолёте

Пассажиры рейса «Пермь — Наманган» больше двух часов провели в самолёте в аэропорту Большое Савино, пишет 59.RU.
Борт должен был отправиться в Узбекистан в 15:00 26 января. Однако этого не произошло. Людям не разрешали покинуть судно. «Обратно в аэропорт не везут, на борту много маленьких детей, — сообщил один из пассажиров. — В авиакомпании сказали, что со стороны аэропорта миграционные проблемы. Люди устали, дети начинают реветь».
Как удалось выяснить порталу, самолёт не взлетал из-за длительного оформления документов по депортации. По сообщениям Большого Савино, борт поднялся в воздух только в 17:20. Ранее perm.aif.ru писал, что на три часа опоздал рейс «Минеральные Воды — Пермь», который должен был приземлиться в краевом центре в ночь на 22 января. Причиной стала техническая неисправность. В аэропорту Минеральных Вод судно вернули на стоянку.