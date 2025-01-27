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Народный артист СССР Юрий Башмет дал совет SHAMAN

Маэстро Юрий Башмет оценил перспективу изучения школьниками творчества популярных артистов России SHAMAN и Олега Газманова. В Госдуму поступила инициатива внести песни этих авторов в учебную программу по музыке. По оценкам парламентариев, нововведение возможно уже с 1 сентября 2025 года.
Источник: Известия

«Всё должно быть увлекательно, тогда это будет искренно. Чтобы советовать что-то молодежи, нужно обладать потрясающим чувством вкуса. И тогда будет гарантия, что дети не отвернутся от этого, оценят», — считает Башмет.

Народный артист считает, что Олег Газманов — исполнитель, чье творчество проверено годами. Он жил и рос вместе со всеми изменениями этой страны, шел в ногу со временем. Он любим публикой.

«Что касается SHAMAN, то я еще не очень хорошо знаком с его творчеством. То, что у него есть данные, это безусловно», — уточнил народный артист СССР.

По данным ВЦИОМ, SHAMAN — самый популярный артист. За него отдали голоса 38% опрошенных. На втором месте — Олег Газманов с 19%. Как говорит Юрий Абрамович, значит, SHAMAN попал по времени в состояние молодежи.

«Мне кажется, это модная история, и, видимо, она созвучна времени. Могу только пожелать ему улучшения его профессиональных качеств, и чтобы он не забывал про вкус. Я слушал в его исполнении гимн России. Мне странно, с каким надрывом он поет его. Это же очень красивая музыка. У России самый красивый гимн в мире. А SHAMAN исполнил его в шикарном поп-стиле. Мне кажется, стоит исполнять так, как написал его автор», — прокомментировал Башмет.

Маэстро признался, что сам играл на гитаре и у него даже была своя группа. Также он очень любит всё талантливое, с хорошим вкусом, в любом жанре.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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