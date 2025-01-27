Народный артист СССР Юрий Башмет дал совет SHAMAN

«Мне кажется, это модная история, и, видимо, она созвучна времени. Могу только пожелать ему улучшения его профессиональных качеств, и чтобы он не забывал про вкус. Я слушал в его исполнении гимн России. Мне странно, с каким надрывом он поет его. Это же очень красивая музыка. У России самый красивый гимн в мире. А SHAMAN исполнил его в шикарном поп-стиле. Мне кажется, стоит исполнять так, как написал его автор», — прокомментировал Башмет.