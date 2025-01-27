Омских застройщиков обязали благоустраивать город

Омские застройщики обязаны создавать инфраструктуру в том микрорайоне, где они будут строить жилье. Об этом гласит федеральный закон 486-ФЗ.
Согласно его нормам, застройщик обязан не только разработать план по возведению жилья, но и обеспечить инфраструктуру рядом. Речь идет о социальных объектах: школах, поликлиниках, детских садах, а также объектах правопорядка.
Как рассказали в министерстве строительства Омской области, все застройщики региона стараются соблюдать это требование. Они либо самостоятельно возводят социальные объекты, либо вносят инфраструктурные платежи, из которых регион финансирует их строительство.
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