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Омских застройщиков обязали благоустраивать город

При разработке новой стройки девелоперы будут обязаны предоставить план развития инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Омские застройщики обязаны создавать инфраструктуру в том микрорайоне, где они будут строить жилье. Об этом гласит федеральный закон 486-ФЗ.

Согласно его нормам, застройщик обязан не только разработать план по возведению жилья, но и обеспечить инфраструктуру рядом. Речь идет о социальных объектах: школах, поликлиниках, детских садах, а также объектах правопорядка.

Как рассказали в министерстве строительства Омской области, все застройщики региона стараются соблюдать это требование. Они либо самостоятельно возводят социальные объекты, либо вносят инфраструктурные платежи, из которых регион финансирует их строительство.

Ранее мы писали, что в Омске дольщики нескольких долгостроев получат квартиры в 2024 году.