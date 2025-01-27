В Роспотребнадзоре опровергли слухи об отравленной воде в Новосибирской области

В региональном управлении Роспотребнадзора опровергли эти слухи. Как пишет портал Atas.info, специалисты ведомства заверяют, что поводов для беспокойства нет. Также там рекомендуют жителям региона проверять подлинность и безопасность минеральной воды при помощи цифровой маркировки. Для этого нужно отсканировать код на упаковке, используя мобильное приложение «Честный знак».