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В Роспотребнадзоре опровергли слухи об отравленной воде в Новосибирской области

Специалисты ведомства призывают не поддаваться панике.

Источник: Freepik

В Новосибирске в мессенджерах распространилась информация об отравленной минеральной воде. Якобы партию этой воды завезли в Россию.

В региональном управлении Роспотребнадзора опровергли эти слухи. Как пишет портал Atas.info, специалисты ведомства заверяют, что поводов для беспокойства нет. Также там рекомендуют жителям региона проверять подлинность и безопасность минеральной воды при помощи цифровой маркировки. Для этого нужно отсканировать код на упаковке, используя мобильное приложение «Честный знак».

Напомним, что жители Новосибирской области в прошлом году направили в Роспотребнадзор более девятнадцати тысяч обращений. Одна из наиболее частых тем — нарушение прав потребителей.

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