В Иркутске мужчины стали чаще покупать искусственные бриллианты

В 2024 году средний чек мужчин по России вырос на 95% относительно года ранее. Самый крупный рост спроса зафиксирован в Новосибирске — на 1983%. По словам эксперта ювелирного бренда Sokolov Елены Ракутиной, такие бриллианты практически невозможно отличить от натуральных. Она отметила, что для все большего количества покупателей красота и качество украшений являются более приоритетными, чем происхождение камня. Одним из важных преимуществ является более низкая цена, сообщает «Лента.ру».