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В Иркутске мужчины стали чаще покупать искусственные бриллианты

Спрос на лабораторно выращенные алмазы в столице Приангарья вырос на 284%.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске вырос спрос на искусственные бриллианты среди мужчин на 284%. Всего в России спрос на искусственно выращенные алмазы в 2024 году увеличился на 1210% по сравнению с предыдущим годом, пишет ИА IrkutskMedia.

В 2024 году средний чек мужчин по России вырос на 95% относительно года ранее. Самый крупный рост спроса зафиксирован в Новосибирске — на 1983%. По словам эксперта ювелирного бренда Sokolov Елены Ракутиной, такие бриллианты практически невозможно отличить от натуральных. Она отметила, что для все большего количества покупателей красота и качество украшений являются более приоритетными, чем происхождение камня. Одним из важных преимуществ является более низкая цена, сообщает «Лента.ру».

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