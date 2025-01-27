В Искитиме испекли и раздавали блокадный хлеб по историческому рецепту

Волонтеры средней школы № 9 города Искитима совместно с педагогами организовали просветительскую акцию «Блокадный хлеб», приуроченную к памятной дате снятия блокады Ленинграда. Мероприятие прошло в микрорайоне Южный.
Участники акции испекли хлеб по историческому рецепту, который использовался в блокадном Ленинграде. В его состав входило всего 10% ржаной муки, а остальные ингредиенты включали жмых, целлюлозу, хвою и даже опилки. В условиях жесточайшего дефицита этот хлеб стал основным источником энергии для ленинградцев.
Минимальная норма выдачи хлеба во время блокады составляла 125 граммов на человека в день.