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В Искитиме испекли и раздавали блокадный хлеб по историческому рецепту

Минимальная норма выдачи хлеба во время блокады составляла 125 граммов на человека в день.

Источник: Аргументы и факты

Волонтеры средней школы № 9 города Искитима совместно с педагогами организовали просветительскую акцию «Блокадный хлеб», приуроченную к памятной дате снятия блокады Ленинграда. Мероприятие прошло в микрорайоне Южный.

Участники акции испекли хлеб по историческому рецепту, который использовался в блокадном Ленинграде. В его состав входило всего 10% ржаной муки, а остальные ингредиенты включали жмых, целлюлозу, хвою и даже опилки. В условиях жесточайшего дефицита этот хлеб стал основным источником энергии для ленинградцев.

Минимальная норма выдачи хлеба во время блокады составляла 125 граммов на человека в день.

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