В Искитиме испекли и раздавали блокадный хлеб по историческому рецепту

Участники акции испекли хлеб по историческому рецепту, который использовался в блокадном Ленинграде. В его состав входило всего 10% ржаной муки, а остальные ингредиенты включали жмых, целлюлозу, хвою и даже опилки. В условиях жесточайшего дефицита этот хлеб стал основным источником энергии для ленинградцев.