Губернатор вручил именные стипендии лучшим студентам и аспирантам Иркутской области

Глава Приангарья Игорь Кобзев вручил сертификаты представителям вузов и научных организаций в преддверии Дня российского студенчества. Торжественная церемония прошла в областном Доме молодежи, где собрались ректоры иркутских вузов, директора научных учреждений региона, а также родственники стипендиатов.
Стипендия назначается по итогам конкурсного отбора, окончательное решение принимает экспертная комиссия. В 2024 году было подано 164 заявки, из которых победителями стали 50 студентов и 20 аспирантов из восьми вузов и пяти научных учреждений. Им назначены стипендии на общую сумму 3,6 млн рублей: по 50 тысяч рублей для студентов и по 55 тысяч рублей для аспирантов.
Игорь Кобзев подчеркнул, что поддержка перспективных молодых людей является приоритетной задачей для Правительства Иркутской области. Он выразил уверенность, что эта победа станет началом блестящей карьеры и успешной научно-исследовательской работы для студентов и аспирантов. Губернатор также отметил особую роль родителей и научных руководителей в жизни молодых исследователей.
Именные стипендии Губернатора вручаются студентам и аспирантам области ежегодно с 2010 года. Это одна из форм региональной поддержки, которая способствует повышению престижа обучения в вузах и стимулирует талантливых стипендиатов к дальнейшей научной работе. В состав экспертной комиссии входят представители образовательных и научных организаций, а также исполнительных органов государственной власти.
Студент Иркутского национального исследовательского технического университета Семен Луппов выразил благодарность Губернатору и Правительству Иркутской области за поддержку. Он отметил, что этот знак внимания вдохновляет их на новые открытия и достижения, а также на дальнейший рост и развитие.