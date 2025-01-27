Губернатор вручил именные стипендии лучшим студентам и аспирантам Иркутской области

Стипендия назначается по итогам конкурсного отбора, окончательное решение принимает экспертная комиссия. В 2024 году было подано 164 заявки, из которых победителями стали 50 студентов и 20 аспирантов из восьми вузов и пяти научных учреждений. Им назначены стипендии на общую сумму 3,6 млн рублей: по 50 тысяч рублей для студентов и по 55 тысяч рублей для аспирантов.