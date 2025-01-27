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Новая неделя в Омске началась с крупных пробок и ДТП

Рабочее утро понедельника, 27 января 2025 года, началось в Омске с 7-балльных пробок.

Источник: SuperOmsk.ru

Как следует из данных сервиса «Яндекс Пробки», в некоторых местах дорожная ситуация осложняется дорожно-транспортными происшествиями. В частности, омичи сообщают о ДТП на улице Богдана Хмельницкого в районе перекрестка с 3-й Транспортной по направлению к улице Кирова. Вместе с тем на 3-й Транспортной скопилась огромная пробка от 1-й Трамвайной.

Еще одна авария зафиксирована на перекрестке проспекта Маркса и улицы Масленникова. В итоге пробка на Маркса тянется примерно от «Каскада» до «Дружного мира».

Самые плотные пробки этим утром наблюдаются по улицам Думской, Орджоникидзе, Герцена, проспекту Мира, Лукашевича, Заозерной, Хабаровской, Сыропятской, 22-го Партсъезда, 21-й Амурской, 33-й Северной, 2-й Барнаульской, Алтайской и некоторым другим.