Новая неделя в Омске началась с крупных пробок и ДТП

Как следует из данных сервиса «Яндекс Пробки», в некоторых местах дорожная ситуация осложняется дорожно-транспортными происшествиями. В частности, омичи сообщают о ДТП на улице Богдана Хмельницкого в районе перекрестка с 3-й Транспортной по направлению к улице Кирова. Вместе с тем на 3-й Транспортной скопилась огромная пробка от 1-й Трамвайной.
Еще одна авария зафиксирована на перекрестке проспекта Маркса и улицы Масленникова. В итоге пробка на Маркса тянется примерно от «Каскада» до «Дружного мира».
Самые плотные пробки этим утром наблюдаются по улицам Думской, Орджоникидзе, Герцена, проспекту Мира, Лукашевича, Заозерной, Хабаровской, Сыропятской, 22-го Партсъезда, 21-й Амурской, 33-й Северной, 2-й Барнаульской, Алтайской и некоторым другим.