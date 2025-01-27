Новая неделя в Омске началась с крупных пробок и ДТП

Как следует из данных сервиса «Яндекс Пробки», в некоторых местах дорожная ситуация осложняется дорожно-транспортными происшествиями. В частности, омичи сообщают о ДТП на улице Богдана Хмельницкого в районе перекрестка с 3-й Транспортной по направлению к улице Кирова. Вместе с тем на 3-й Транспортной скопилась огромная пробка от 1-й Трамвайной.