Школы переходят на онлайн-обучение в двух регионах Казахстана

В Восточно-Казахстанской области учащиеся первой ссмены переходят на дистанционное обучение в связи с морозами в школах районов Алтай, Маркаколь, Тарбагатай, Курчум, Улкен-Нарын, Самар, Уланский район и Шемонаихинский.