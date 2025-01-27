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Школы переходят на онлайн-обучение в двух регионах Казахстана

В Восточно-Казахстанской области и области Абай школы переходят на онлайн-обучение, передает агентство Kazinform.

В Восточно-Казахстанской области учащиеся первой ссмены переходят на дистанционное обучение в связи с морозами в школах районов Алтай, Маркаколь, Тарбагатай, Курчум, Улкен-Нарын, Самар, Уланский район и Шемонаихинский.

В области Абай из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся І смены переведены на дистанционный формат:

1−4 классы двух школ, 1−9 классы одной школы Кокпектинского района; 1−9 классы 16 школ, 1−11 классы трех школ района Аксуат.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

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