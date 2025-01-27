Рэпера Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск

Впрочем, адвокат популярного музыканта Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Представитель рэпера лишь заявил, якобы у следствия не было оснований для розыска, так как Морген* не скрывает своего местонахождения и в настоящий момент находится на лечении.