«Авангард» из Омска выиграл деньги в турнире 3×3

Из шести прошедших матчей омичи в четырёх одержали победу. В финальной «Суперигре» «Авангард» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева», эта игра завершилась со счётом 4:2.
За победу «ястребы» получат миллион рублей. В таблице своего дивизиона омичи находятся на третьей строчке.
Как напоминает портал «МК в Омске», чемпионат КХЛ 3×3 был запущен в 2023 году в качестве эксперимента для популяризации хоккея. Команды в составе трёх игроков и вратаря играют на уменьшенной площадке.
Ранее мы писали, что сразу три игрока омского «Авангарда» вошли в топ лучших хоккеистов КХЛ.