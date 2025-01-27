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«Авангард» из Омска выиграл деньги в турнире 3×3

Хоккейный клуб «Авангард» стал победителем шестого тура чемпионата континентальной хоккейной лиги 3×3, получив звание лучшей из четырёх команд-участниц.

Источник: Соцсети

Из шести прошедших матчей омичи в четырёх одержали победу. В финальной «Суперигре» «Авангард» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева», эта игра завершилась со счётом 4:2.

За победу «ястребы» получат миллион рублей. В таблице своего дивизиона омичи находятся на третьей строчке.

Как напоминает портал «МК в Омске», чемпионат КХЛ 3×3 был запущен в 2023 году в качестве эксперимента для популяризации хоккея. Команды в составе трёх игроков и вратаря играют на уменьшенной площадке.

Ранее мы писали, что сразу три игрока омского «Авангарда» вошли в топ лучших хоккеистов КХЛ.

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