Омичам рассказали о разнице между жилищными и коммунальными услугами

В РЭК Омской области омичам пояснили, в чем разница между жилищными и коммунальными услугами и за какие им придется платить.
В ведомстве рассказали, что жилищные услуги относятся к тем видам работ, которые касаются ремонта и управления общего имущества. А коммунальные услуги — услуги, которые обеспечивают потребление коммунальных ресурсов: холодной и горячей воды, электроэнергии, газа, тепловой энергии. Сюда можно отнести и услуги по водоотведению и вывозу твердых коммунальных отходов.
Тарифы и цены на коммунальные услуги регулируются государством. А тарифы на жилищные услуги, к которым относятся услуги: плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт, не подлежат государственному регулированию.
Устанавливается лишь минимальный размер взноса на капитальный ремонт. При этом стоимость общей оплаты за все услуги меняется. Она зависит от объема потребления, а также от количества жильцов. Также на сумму платежей оказывают влияние внешние факторы.
При этом РЭК в Омской области утверждает тарифы на коммунальные услуги, а не на жилищные. В ведомстве открыли телефон горячей линии, по которому можно уточнить вопросы начисления по каждому потребителю индивидуально. В рабочее время омичи могут получить консультацию по номеру (3812) 79−07−17.
Ранее мы писали, что в Омской области выросли тарифы на услуги ЖКХ.