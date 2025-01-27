Омичам рассказали о разнице между жилищными и коммунальными услугами

При этом РЭК в Омской области утверждает тарифы на коммунальные услуги, а не на жилищные. В ведомстве открыли телефон горячей линии, по которому можно уточнить вопросы начисления по каждому потребителю индивидуально. В рабочее время омичи могут получить консультацию по номеру (3812) 79−07−17.