Часть омичей на этой неделе не смогут посмотреть телевизор

Перебои в трансляции коснутся четырёх населённых пунктов. В Таре отключения запланированы на вторник, 28 января, с 8:00 до 17:00. В среду, 29 января, сигнал пропадёт в Уленкуле с 11:00 до 17:00. Жители Большеречья столкнутся с перебоями в четверг, 30 января, с 10:00 до 16:00. В пятницу, 31 января, аналогичные проблемы ожидаются в селе Ингалы с 9:00 до 15:00.