В Башкирии потеплеет до +2 градусов и пойдет мокрый снег

После непродолжительного похолодания в Башкирию придет потепление. По данным Башгидромета, пойдет мокрый снег и на дорогах образуется гололедица.
В понедельник, 27 января, днем ожидается небольшой снег, местами он будет умеренным. На юго-востоке региона существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит −1,-6°, на юго-востоке до −11°.
Во вторник, 28 января, снег не прекратится. Днем он перейдет в мокрый, местами будет сильным. В некоторых районах возможен гололед, на дорогах — гололедица и снежный накат. Мокрый снег отложится на проводах и деревьях. Ночью столбик термометра опустится до −3,-8°, на юге — до −13°, днем потеплеет до −3,+2°.
В среду, 29 января, ночью будет идти мокрый снег и снег, днем — небольшой мокрый снег. Ночью в некоторых районах образуется гололед, мокрый снег отложится на проводах и деревьях, на дорогах возникнет снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем −3,+2°.