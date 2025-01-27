В Башкирии потеплеет до +2 градусов и пойдет мокрый снег

Во вторник, 28 января, снег не прекратится. Днем он перейдет в мокрый, местами будет сильным. В некоторых районах возможен гололед, на дорогах — гололедица и снежный накат. Мокрый снег отложится на проводах и деревьях. Ночью столбик термометра опустится до −3,-8°, на юге — до −13°, днем потеплеет до −3,+2°.