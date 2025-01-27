Новосибирская область занимает средние позиции по ценам на топливо

Иркутскстат опубликовал данные о средних потребительских ценах на моторное топливо в регионах Сибирского федерального округа за декабрь 2024 года. Анализ показал, что Новосибирская область занимает промежуточные позиции в рейтинге по стоимости бензина и дизельного топлива.
Согласно представленной информации, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 в Новосибирской области составила 53,39 рубля. Это не самый высокий, но и не самый низкий показатель среди регионов СФО. Лидером по стоимости этого вида топлива стала Республика Тыва (61,29 рубля), а самые низкие цены зафиксированы в Алтайском крае (52,21 рубля). Что касается бензина марки АИ-95, то в Новосибирской области средняя цена за литр составила 57,24 рубля. Здесь также лидирует Республика Тыва (64,54 рубля), а наименьшая цена в Алтайском крае (55,72 рубля).
Дизельное топливо в Новосибирской области в декабре 2024 года стоило в среднем 73,46 рубля за литр. Самые дорогие показатели по дизелю зафиксированы в Тыве (82,18 рубля), а самые дешёвые — в Омской области (69,78 рубля).