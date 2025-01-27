Сотни домов Новосибирска лишатся света, тепла и воды: адреса

«Под отключение горячей воды попадут 58 жилых домов, холодной воды не будет в 28 дома, а электричества в 447 домах», — говорится в сообщении.
Как стало известно, горячей воды и тепла не будет в домах, расположенных на:
Дзержинском проспекте: 44, 56, 58, 58а, 60, 81, 81/1, 81/2, 81а и 83;
улице Крылова улица: 67, 67а;
улице Макаренко: 23, 23/1;
улице Ползунова: 21, 22, 23, 24/1, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
улица Немировича-Данченко: 147, 149, 151, 153, 155, 155/1, 155/2, 157, 159, 161;
улица Новогодняя: 20/2, 20/3, 24, 24/1, 24/2, 26/1, 28, 30, 32/1, 34/1, 34/2, 36, 36а, 38, 40, 42, 42/1, 44.
улица Гоголя: 38, 40, 42.
улица Костычева: 7.
улица Котовского: 3/1, 5/2.
Холодной воды не будет в следующих домах:
улица Немировича-Данченко: 147, 149, 151, 153, 155, 155/1, 155/2, 157, 159, 161.
улица Новогодняя: 20/2, 20/3, 24, 24/1, 24/2, 26/1, 28, 30, 32/1, 34/1, 34/2, 36, 36а, 38, 40, 42, 42/1, 44.
Наконец электричество отключат в домах по адреса:
улица Центральная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 1.
Старое шоссе: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26.
улица Полякова: 5/3, 5/4, 5/5, ⅝, 5/9, 5/10, 5а, 7, 7/1, 7/5, ⅞, 7/9, 7а, 9, 9/1, 9/3, 9/4, 9/5, 9а, 11/2, 11/5, 13/1, 13/2, 15/1, 18, 19/1, 19/3, 19/4, 21/1, 36, 40, 47, 48, 49, 55, 59;
улица Дуси Ковальчук: 191.
улица Медкадры: 9;
2-й Бурденко переулок: 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12;
улица Азербайджанская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14;
улица Бабеля: 31;
улица Бурденко: 22;
улица Эстонская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
улица Горбаня: 20;
улица Зорге: 1а;
улица Мира: 20, 23, 27, 29, 31;
улица Петухова: 20, 24, 26, 28;
улица Сибиряков-Гвардейцев: 55;
улица Сокольническая: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14;
улица 1-я Ракитная: 186, 190;
улица 2-я Дальняя: 19.
улица 2-я Ракитная: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 17, 18, 18/1, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 51/1, 52, 52а, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60а, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80/1, 80а, 81, 83, 87, 89, 91, 91а, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 108, 111, 112, 115, 117, 130.
Уточнить более подробную информацию в каких домах не будет света, воды или электричества можно по телефону в Новосибирске: 218−00−51.
Напомним, что год назад по улицам Новосибирска лился кипяток, а в домах пропало отопление. Коммунальная авария оставила без тепла, кроме жилых домов, остались туберкулезная больница, подстанция скорой помощи и образовательные центры.