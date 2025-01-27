В Омске отметят день снятия блокады Ленинграда

Напомним, Омск в годы Великой Отечественной войны стал одним из городов, принявших эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. В общей сложности в наш город прибыли 17 тысяч человек, большей частью — дети. Многие из них нашли приют в омских семьях.