В Омске отметят день снятия блокады Ленинграда

Сегодня, 27 января, Омск присоединится к памятным мероприятиям, посвящённым 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В этот день в школах, вузах и других учреждениях региона пройдут уроки памяти. Главный митинг состоится у памятника юным жителям осаждённого города на Ленинградской площади.
По традиции участники почтит минутой молчания память погибших и возложат цветы к мемориалу. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться. Начало митинга в 13:00 на пересечении улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса.
Напомним, Омск в годы Великой Отечественной войны стал одним из городов, принявших эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. В общей сложности в наш город прибыли 17 тысяч человек, большей частью — дети. Многие из них нашли приют в омских семьях.
Митинг посетят и те, кто пережил блокаду и готовится встретить 80-летний юбилей Великой Победы.