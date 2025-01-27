В Индустриальном районе Перми автобусы идут в объезд улицы Советской Армии

В Индустриальном районе Перми из-за дефекта на теплотрассе произошло отключение теплоснабжения в 26 многоквартирных домах и двух социально значимых объектах по адресам: ул. Советской Армии, 18, 20, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 36; ул. Семченко, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (лицей № 4), 21, 23; ул. Кавалерийская, 18; ул. Танкистов, 58, 60, 62, 64, 66 (детсад № 47), 68, 70, 72, 74, 76, 78; ул. 9 Мая, 27.