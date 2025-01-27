Российский кинопрокат по итогам уикенда возглавил фильм «Холоп: Великолепный век»

Турецкая адаптация российской комедии «Холоп: Великолепный век» с Керемом Бюрсином в главной роли возглавила кинопрокат в РФ и СНГ по итогам уикенда, следует из данных портала kinobusiness.com, опубликованных в воскресенье, 26 января.
За прошедшие выходные фильм заработал более 108,4 млн рублей. На втором месте оказалась комедия с Александром Петровым «Василий» с 103,2 млн рублей. Прежний лидер проката, сохранявший первую строчку в течение нескольких недель, «Финист. Первый богатырь», опустился на третью позицию, собрав более 91,3 млн рублей.
Фильм «Волшебник Изумрудного города: Дорога из желтого кирпича» выбыл из топ-3 с результатом за уикенд 82,3 млн рублей.
Ранее, 16 января, стало известно, что на протяжении всего фильма «Василий» зрителей периодически будут отсылать к культовым кинокартинам «Брат» и «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. Режиссер Дмитрий Литвиненко рассказал, что Василий сам ассоциирует себя с Багровым. При этом исполнитель главной роли Петров отметил, что отсылки к фильму Балабанова считает почти обязательными.