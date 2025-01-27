Российский кинопрокат по итогам уикенда возглавил фильм «Холоп: Великолепный век»

Ранее, 16 января, стало известно, что на протяжении всего фильма «Василий» зрителей периодически будут отсылать к культовым кинокартинам «Брат» и «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. Режиссер Дмитрий Литвиненко рассказал, что Василий сам ассоциирует себя с Багровым. При этом исполнитель главной роли Петров отметил, что отсылки к фильму Балабанова считает почти обязательными.