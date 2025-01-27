По реке из замёрзших фекалий ходят на занятия лицеисты Владивостока

Об очередной аварийной ситуации горожане проинформировали городскую администрацию через telegram-чат сегодня утром, 27 января. Очевидцы предупреждают, что от лицейского корпуса по адресу Воропаева, 31, где располагаются начальные классы, содержимое канализации течёт вниз к перекрёстку, обледенели и тротуар, и проезжая часть. На скользкой дороге водителям сложно тормозить, пешеходный переход перед зданием лицея тоже обледенел.