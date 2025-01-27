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По реке из замёрзших фекалий ходят на занятия лицеисты Владивостока

Ученики лицея № 41 во Владивостоке вынуждены передвигаться по пути в школу по наледи из фекалий — возле здания образовательной организации постоянно даёт течь канализация, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Об очередной аварийной ситуации горожане проинформировали городскую администрацию через telegram-чат сегодня утром, 27 января. Очевидцы предупреждают, что от лицейского корпуса по адресу Воропаева, 31, где располагаются начальные классы, содержимое канализации течёт вниз к перекрёстку, обледенели и тротуар, и проезжая часть. На скользкой дороге водителям сложно тормозить, пешеходный переход перед зданием лицея тоже обледенел.

Местные жители утверждают, что порыв из канализации в этом месте происходит еженедельно, но сегодня течь бьёт мощнее, чем обычно.

Чуть поодаль, в районе дома № 16 по улице Фадеева, наблюдается течь неизвестного происхождения, по словам жителей, уже «примерно десятый раз с начала года». Вода затапливает придомовую территорию, а также проезды и проходы к детским садам № 113 и 117.

Ещё одна аварийная ситуация наблюдалась возле другого корпуса лицея № 41 — по улице Борисенко, где просел асфальт на дороге между лицеем и детским садом № 166, наблюдается сильное парение из-под земли. Участок уже проинспектировали представители прокуратуры Первомайского района. По предварительной информации, пар образуется из-за грунтовых вод, угрозы порыва теплотрассы нет, однако ведомство проверит соблюдение требований закона при содержании сетей и оценит полноту мер, принятых к водоотведению на проблемном участке.

ЖКХ