По реке из замёрзших фекалий ходят на занятия лицеисты Владивостока

Об очередной аварийной ситуации горожане проинформировали городскую администрацию через telegram-чат сегодня утром, 27 января. Очевидцы предупреждают, что от лицейского корпуса по адресу Воропаева, 31, где располагаются начальные классы, содержимое канализации течёт вниз к перекрёстку, обледенели и тротуар, и проезжая часть. На скользкой дороге водителям сложно тормозить, пешеходный переход перед зданием лицея тоже обледенел.
Местные жители утверждают, что порыв из канализации в этом месте происходит еженедельно, но сегодня течь бьёт мощнее, чем обычно.
Чуть поодаль, в районе дома № 16 по улице Фадеева, наблюдается течь неизвестного происхождения, по словам жителей, уже «примерно десятый раз с начала года». Вода затапливает придомовую территорию, а также проезды и проходы к детским садам № 113 и 117.
Ещё одна аварийная ситуация наблюдалась возле другого корпуса лицея № 41 — по улице Борисенко, где просел асфальт на дороге между лицеем и детским садом № 166, наблюдается сильное парение из-под земли. Участок уже проинспектировали представители прокуратуры Первомайского района. По предварительной информации, пар образуется из-за грунтовых вод, угрозы порыва теплотрассы нет, однако ведомство проверит соблюдение требований закона при содержании сетей и оценит полноту мер, принятых к водоотведению на проблемном участке.