Фестиваль «Неделя китайской культуры» начался во Владивостоке

В музее отметили, что в течение недели жители и гости города смогут серьёзно погрузиться в историю и культуру восточного соседа. Для них подготовлены лекции, экскурсии, мастер-классы для детей, а также программы, посвященные древним национальным играм — маджонгу и го. Полученные навыки можно будет применить на турнирах по этим играм, которые состоятся 1 февраля. Также пройдут чайные церемонии, интерактивный урок китайского языка, занятия по гимнастике тайцзицюань и другие мероприятия.