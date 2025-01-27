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Фестиваль «Неделя китайской культуры» начался во Владивостоке

Мероприятие посвящено празднованию Китайского Нового года.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке стартовал фестиваль «Неделя китайской культуры». В понедельник, 27 января, в городе начались мероприятия, посвященные встрече Нового года по Восточному календарю. Организатором фестиваля выступил Музей имени Арсеньева.

По информации пресс-службы музея, в рамках фестиваля запланированы мастер-классы, лекции, экскурсии, игры и другие тематические мероприятия. Гости смогут познакомиться с традициями и искусством Китая.

В музее отметили, что в течение недели жители и гости города смогут серьёзно погрузиться в историю и культуру восточного соседа. Для них подготовлены лекции, экскурсии, мастер-классы для детей, а также программы, посвященные древним национальным играм — маджонгу и го. Полученные навыки можно будет применить на турнирах по этим играм, которые состоятся 1 февраля. Также пройдут чайные церемонии, интерактивный урок китайского языка, занятия по гимнастике тайцзицюань и другие мероприятия.

Особое внимание горожан и гостей Владивостока привлечёт красочное шествие с 10-метровым драконом, которое пройдет в субботу, 1 февраля. Оно начнется в 14 часов у здания музея на улице Петра Великого, 6. Маршрут проложен мимо главного корпуса музея на Светланской, 20 и завершится в чайной «Колодец дракона» на улице Фокина, 4б, где участников шествия ждет дегустация чая.

В Китае Новый год, известный как Праздник весны, в 2025 году начнется 29 января и завершится 12 февраля. Празднование продолжается 15 дней и завершается праздником фонарей. Этот древний праздник, которому более четырех тысяч лет, основан на лунном календаре и начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Каждый год связан с одним из 12 зодиакальных животных и определенным цветом, который ассоциируется с одной из пяти стихий: землей, водой, огнем, металлом или деревом. Символом 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея, символизирующая мудрость и изящество.

Фестиваль «Неделя китайской культуры» во Владивостоке продлится до 2 февраля. Подробную программу мероприятий можно найти на сайте музея.