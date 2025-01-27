86% жителей Иркутска хотят бесплатное профобразование для школьников

Жители Иркутска хотят вернуть бесплатное начальное профобразование в школы. Таким мнением поделились 86% опрошенных. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на экспертов SuperJob, среди поддержавших идею большинство в возрасте старше 45 лет.
— Многие из них сами имели опыт обучения в системе профессионального образования и отмечают: «Дефицит рабочих профессий давно требует данного шага» и «Нужно вернуть советскую систему», — пишет информационное агентство.
Среди родителей старшеклассников поддержка составила 88%. Сибиряки хотят, чтобы дети получали профессиональные навыки еще во время учебы. Нашли и те, кто не оценил предложение — 2%. А 12% вообще отказались отвечать. Опрошенных волновало, будут ли подобные новшества добровольными и не скажется ли негативно на учебе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре за прошлый год новостройки подорожали на 6,1%. Теперь средняя цена квартиры в Иркутске 8,5 миллиона рублей.