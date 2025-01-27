86% жителей Иркутска хотят бесплатное профобразование для школьников

Среди родителей старшеклассников поддержка составила 88%. Сибиряки хотят, чтобы дети получали профессиональные навыки еще во время учебы. Нашли и те, кто не оценил предложение — 2%. А 12% вообще отказались отвечать. Опрошенных волновало, будут ли подобные новшества добровольными и не скажется ли негативно на учебе.