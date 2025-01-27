«Эрмитаж просто ждет своей очереди»

Сразу несколько собеседников «Ъ-СПб» недоумевали по поводу того, что частный музей могут закрыть по такой причине. Лидер художественного объединения КОЛХУи («Колдовские художники».— «Ъ-СПб») Николай Копейкин удивился, что подобные ревизии современного искусства до сих пор существуют. «Музеи, они на то и музеи, чтобы показать и сохранить срез искусства в тот или иной период жизни страны, да и целого мира. Мало ли какому депутату померещилось что-то непатриотичное в мире человеческих фантазий. Это же не единственный критерий, а тем более в искусстве», — заключил господин Копейкин.