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На Челябинскую область надвигаются снегопады и оттепель до +1 градуса

И ночные, и дневные морозы покинули Челябинскую область. Мало того, вот-вот регион накроет очередная волна оттепели аж до +1 градуса. А дополнят её снегопады разной интенсивности. Подробнее о погоде на понедельник, 27 января, и ближайшие дни рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 59% 762 мм рт. ст. +1°
Источник: Pchela.News

По данным местного Гидрометцентра, неделя на территории региона начнётся с переменной облачности, небольшого снега и гололедицы на дорогах. Столбики уличных термометров поднимутся до 3…-8.

В Челябинске в понедельник тоже пройдёт слабый снег, но температурная вилка днём будет чуть меньше, от −4 до −6. А уже во вторник город накроет мощный снегопад на фоне оттепели до ноля градусов. Причём так тепло будет даже ночью. К среде осадки чуть поутихнут, днём обещает быть ещё теплее, до +1. А потом, хотя и ненадолго, но похолодает до −13.