На Челябинскую область надвигаются снегопады и оттепель до +1 градуса

По данным местного Гидрометцентра, неделя на территории региона начнётся с переменной облачности, небольшого снега и гололедицы на дорогах. Столбики уличных термометров поднимутся до 3…-8.
В Челябинске в понедельник тоже пройдёт слабый снег, но температурная вилка днём будет чуть меньше, от −4 до −6. А уже во вторник город накроет мощный снегопад на фоне оттепели до ноля градусов. Причём так тепло будет даже ночью. К среде осадки чуть поутихнут, днём обещает быть ещё теплее, до +1. А потом, хотя и ненадолго, но похолодает до −13.