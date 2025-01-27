На Челябинскую область надвигаются снегопады и оттепель до +1 градуса

В Челябинске в понедельник тоже пройдёт слабый снег, но температурная вилка днём будет чуть меньше, от −4 до −6. А уже во вторник город накроет мощный снегопад на фоне оттепели до ноля градусов. Причём так тепло будет даже ночью. К среде осадки чуть поутихнут, днём обещает быть ещё теплее, до +1. А потом, хотя и ненадолго, но похолодает до −13.