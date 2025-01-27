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В Башкирии распродают авто должников по ценам от 148 тысяч рублей

В следующем месяце в Башкирии с молотка уйдут арестованные машины жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии распродадут автомобили должников. Арестованный транспорт уйдет с молотка в следующем месяце.

Среди лотов есть Chery Tiggo 8 Pro 2022 года выпуска. Его начальная цена составляет 2,1 млн рублей, что делает иномаркой самой дорогой в списке. Самым дешевым лотом является Lada (ВАЗ) Богдан 2012 года выпуска. Его стоимость оценена в 148 тысяч рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 февраля. Нужно оплатить задаток и переслать свои документы через площадку «Сбербанк-АСТ».

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