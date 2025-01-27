Сергей Собянин сообщил об открытии еще четырех поликлиник по новому стандарту

С начала 2025 года в Москве открылись еще четыре поликлиники по новому стандарту. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
Посетителей принимают филиал № 2 городской поликлиники № 64, городские поликлиники № 66, 209 и 11. В районах Басманный, Новокосино и Раменки здания обновили, а в Академическом построили новое.
В поликлиниках просторные холлы, удобные зоны ожидания. Там установлено современное оборудование, позволяющее применять цифровые технологии. Все это делает посещение учреждений здравоохранения намного комфортнее.
«Программу реконструкции поликлиник планируем завершить до конца года. Параллельно продолжим строительство новых зданий. Таким образом, обновим амбулаторный фонд столицы полностью», — написал мэр Москвы.