Небольшие дожди и до +10°С ожидается в Беларуси в понедельник

В Минске и Витебске в понедельник столбик термометра поднимется до отметки +4…+6°C. В белорусской столице сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, а в Витебске — в основном облачно и временами пройдет небольшой дождь. Ветер южный 4−9 м/с.