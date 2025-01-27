Небольшие дожди и до +10°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха составит +4…+10°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске в понедельник столбик термометра поднимется до отметки +4…+6°C. В белорусской столице сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, а в Витебске — в основном облачно и временами пройдет небольшой дождь. Ветер южный 4−9 м/с.
В Гродно и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: облачность с прояснениями, без существенных осадков, +5…+7°C, ветер южный 4−9 м/с.
В Гомеле и Бресте — ощутимо теплее: до +7…+9°C и +8…+10°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков составляет 5−10%. Ветер также южный 4−9 м/с.