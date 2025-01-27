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Небольшие дожди и до +10°С ожидается в Беларуси в понедельник

В республике установилась не по-зимнему теплая погода, по прогнозам синоптиков, на текущей неделе столбики термометров поднимутся еще выше.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 59% 762 мм рт. ст. +1°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Опасных гидрометеорологических явлений не ожидается в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха составит +4…+10°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Витебске в понедельник столбик термометра поднимется до отметки +4…+6°C. В белорусской столице сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, а в Витебске — в основном облачно и временами пройдет небольшой дождь. Ветер южный 4−9 м/с.

В Гродно и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: облачность с прояснениями, без существенных осадков, +5…+7°C, ветер южный 4−9 м/с.

В Гомеле и Бресте — ощутимо теплее: до +7…+9°C и +8…+10°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков составляет 5−10%. Ветер также южный 4−9 м/с.