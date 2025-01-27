В Ташкенте оштрафовали авторов ролика, где девушка грызла семечки

Однако экологические инспекторы сочли, что данный контент пропагандирует нарушение экологической культуры и привлекли его создателей к административной ответственности.
По итогам разбирательства авторам ролика было выписано постановление по статье 91−1 Кодекса об административной ответственности — «Выбрасывание твердых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах». Нарушителям назначили штраф в размере 2 БРВ (750 тысяч сумов). Кроме того, с ними была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения экологических норм.
Но эта ситуация вызвала у общественности массу вопросов. Если следовать такой логике, не придется ли в скором времени штрафовать режиссеров фильмов за сцены с наркотиками, проституцией и убийствами? Где проходит граница между художественным вымыслом и реальной пропагандой антисоциального поведения?
Мнения в обществе разделились. Одни считают, что любое видео, даже созданное в развлекательных или рекламных целях, должно нести ответственность за формирование общественного сознания. Другие же уверены, что происходящее — абсурд и явный перегиб со стороны контролирующих органов.