Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте оштрафовали авторов ролика, где девушка грызла семечки

Vaib.uz (Узбекистан. 27 января). Недавно в социальных сетях появился ролик, в котором девушка щелкает семечки и бросает шелуху прямо на улице. Это видео оказалось частью маркетинговой кампании одного из учебных центров.

Однако экологические инспекторы сочли, что данный контент пропагандирует нарушение экологической культуры и привлекли его создателей к административной ответственности.

По итогам разбирательства авторам ролика было выписано постановление по статье 91−1 Кодекса об административной ответственности — «Выбрасывание твердых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах». Нарушителям назначили штраф в размере 2 БРВ (750 тысяч сумов). Кроме того, с ними была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения экологических норм.

Но эта ситуация вызвала у общественности массу вопросов. Если следовать такой логике, не придется ли в скором времени штрафовать режиссеров фильмов за сцены с наркотиками, проституцией и убийствами? Где проходит граница между художественным вымыслом и реальной пропагандой антисоциального поведения?

Мнения в обществе разделились. Одни считают, что любое видео, даже созданное в развлекательных или рекламных целях, должно нести ответственность за формирование общественного сознания. Другие же уверены, что происходящее — абсурд и явный перегиб со стороны контролирующих органов.

штрафы
экология