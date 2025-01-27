В Ташкенте оштрафовали авторов ролика, где девушка грызла семечки

По итогам разбирательства авторам ролика было выписано постановление по статье 91−1 Кодекса об административной ответственности — «Выбрасывание твердых бытовых и строительных отходов, а также слив жидких бытовых отходов в неустановленных местах». Нарушителям назначили штраф в размере 2 БРВ (750 тысяч сумов). Кроме того, с ними была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения экологических норм.