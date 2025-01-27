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Тесное сближение Венеры и Сатурна смогут увидеть жители Башкирии

Астрономическое явление можно наблюдать до конца января.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Башкирией можно увидеть соединение Сатурна и Венеры. О тесном сближении планет рассказали в уфимском планетарии.

По словам специалистов, с 18 января светила сблизились настолько, что расстояние между ними составляет чуть больше двух градусов. Красивую картину соединения планет можно увидеть на вечернем небе в созвездии Водолея.

— В десять вечера по уфимскому времени они почти одновременно скроются под горизонтом, — сказали в планетарии.

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