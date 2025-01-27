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В Кремлевском дворце 5 февраля покажут премьеру этно-оперы «Князь Владимир»

В Государственном Кремлевском дворце 5 февраля состоится премьера этно-оперы Князь Владимир . Там же оперу покажут на следующий день, а затем состоится переезд в Ледовый дворец, где 26 февраля постановку увидят жители и гости Санкт-Петербурга. Известия побывали на репетиции и оценили погружение в Средневековье.
Источник: Известия

На московской сцене отметит свой юбилей создатель, композитор и исполнитель одной из главных ролей — народный артист России Игорь Матвиенко. В образе князя Владимира перед зрителями предстанет заслуженный артист России Ярослав Дронов, SHAMAN.

«В конце лета 2022 года Игорь Матвиенко предложил мне принять участие в спектакле, и я, не раздумывая, согласился. И с каждой репетицией всё интереснее и интереснее. Всё яснее, как это будет выглядеть на премьере, — массовые сцены, декорации, костюмы, графика», — рассказал «Известиям» SHAMAN.

Эту оперу Матвиенко писал более 10 лет. В постановке композитор исполнит роль скандинавского бога Одина. Это первая роль народного артиста в оперном спектакле. Солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский играет предводителя викингов Хакана.

«Нас все обвиняли, что в опере нет профессионалов из мира оперы, так это не так, вот живой баритон. Я очень горжусь, что Дмитрий согласился», — отметил Матвиенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Светлый путь: в Москве завершаются репетиции этно-оперы «Князь Владимир».