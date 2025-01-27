В Кремлевском дворце 5 февраля покажут премьеру этно-оперы «Князь Владимир»

«В конце лета 2022 года Игорь Матвиенко предложил мне принять участие в спектакле, и я, не раздумывая, согласился. И с каждой репетицией всё интереснее и интереснее. Всё яснее, как это будет выглядеть на премьере, — массовые сцены, декорации, костюмы, графика», — рассказал «Известиям» SHAMAN.