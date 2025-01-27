Инвалиду-колясочнику заблокировали выход из дома

От войны к изоляции.
В сентябре 2023 года Юрий Сеселкин заключил контракт с Минобороны России. Он служил командиром отделения 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Уже 10 января 2024 года его жизнь изменилась навсегда: в ходе боевой задачи Юрий получил тяжёлое ранение.
У молодого человека повреждение позвоночника и внутренних органов. Он перенёс несколько сложных операций, в результате которых у него установлены постоянные катетеры. Ветеран СВО нуждается в специализированном уходе, включая использование мочеприёмников. Всё это ограничило ему возможности передвижения даже внутри квартиры.
Он провёл почти год в госпитале имени Кирова в Санкт-Петербурге. В августе ему была присвоена I группа инвалидности бессрочно. В декабре он вернулся домой в Хабаровск — в новую квартиру, специально купленную его матерью.
«Я старалась продумать всё, — рассказывает мать Юрия Ирина. — Выбрала первый этаж, наличие пандуса. Мне казалось, что я сделала всё правильно, чтобы сын мог жить, а не мучиться».
Но реальность оказалась иной: пандус в доме был сделан формально и совершенно не подходит для людей с ограниченными возможностями. Слишком крутой уклон, высокие бордюры и полное отсутствие ухода со стороны управляющей компании превратили архитектурный элемент, который должен облегчить передвижение для маломобильных граждан, в серьезное препятствие.
Зимой пандус обледенел. Снег и грязь делали его использование невозможным. На видео, предоставленном редакции матерью, показано, как девушка, ухаживающая за Юрием, с трудом вытаскивает раскладные рельсы, чтобы спустить его по ступеням. На улице коляска вязнет в снегу, и вытащить её становится почти нереально.
«Я сама не могу справиться, — признаётся Ирина Волохова. — Он ведь мужчина, а мне его поднимать! А управляющая компания даже не может нормально почистить снег. Для них это слишком сложная задача».
Отговорки вместо действий.
Управляющая компания ООО «ЭкЖиЗ» ссылается на необходимость решения вопроса через собрание жильцов. Главный инженер Фёдорова неоднократно заявляла матери, что ремонт пандуса — это «не их задача».
«Мне говорят: “Пусть жильцы голосуют за это на собрании, а потом включаем в план”. А как долго ждать? Пока мой сын продолжает сидеть взаперти? Это издевательство!» — возмущается Ирина.
При этом женщина обнаружила, что ещё в 2021 году на общем собрании собственников был утверждён протокол № 1, где в пункте 13 указано, что совет многоквартирного дома наделён полномочиями принимать решения о текущем ремонте общего имущества. Совет, состоящий из семи человек, уже одобрил проведение ремонта пандуса. Управляющая компания просто игнорирует этот факт.
«Фёдорова не могла не знать об этом протоколе, — говорит женщина. — Но они продолжают тянуть время, вместо того чтобы решать проблему. Это издевательство над инвалидами и их семьями».
Даже после обследования дома комиссией 14 октября 2024 года, которая подтвердила необходимость реконструкции пандуса, ситуация не сдвинулась с места. Управляющая компания ограничилась установкой резинового покрытия, которое, по словам жильцов, скользит и угрожает безопасности.
«Мне в ответ только разводят руками: “Больше ничего сделать не можем”. Но убирать снег и лёд — это ведь элементарная обязанность! Они даже это не делают», — добавляет мать Юрия.
«Ищите деньги сами».
Чиновники в неформальной беседе посоветовали матери найти меценатов, которые могли бы профинансировать строительство подъёмника. Такое предложение, по мнению женщины, стало верхом цинизма.
«Как мне искать этих меценатов? Почему управляющая компания не выполняет свои прямые обязанности? Мой сын отдал здоровье, а теперь мы должны умолять посторонних людей?» — возмущается она.
Однако сама идея установки подъёмника для инвалидной коляски вполне здравая. Это действительно могло бы решить проблему. Собеседница редакции была бы рада, если бы среди неравнодушных людей нашлись те, кто смог бы помочь.
«Если кто-то может и хочет помочь, я буду бесконечно благодарна. Но это не снимает ответственности с чиновников, которые годами откладывают решение», — добавляет Ирина Волохова.
Жизнь в четырех стенах.
Создаётся впечатление, что для чиновников и УК жизнь ветерана СВО мало что значит.
«Словно раз он зарабатывал на войне, то теперь ему никто ничего не должен, — говорит его мать. — Но он потерял здоровье ради страны. И что получил? Четыре стены и невозможность из них выйти».
Юрий нуждается в регулярной медицинской реабилитации. Но каждый выход из дома для него и его семьи — это борьба, в которой они остаются одни.
УК ссылается на протоколы.
Управляющая компания ООО «ЭкЖиЗ», отвечая на запрос редакции «АиФ-Дальинформ», вместо конкретных решений для создания безбарьерной среды для ветерана СВО, обрушила поток отсылок к протоколам собраний жильцов.
Представители компании утверждают, что прежние решения собственников отменены протоколом от 2023 года, упоминая, что в нём же указано, что принять решение о проведении работ по реконструкции пандуса за счет средств собственников может и совет МКД. Но вот досада, такое решение от совета пока не поступало.
Хотелось бы надеяться, что если бы соответствующий документ УК получила, то тут же приняла бы его во внимание и давно сделала всё, о чём просят участник СВО Юрий Сеселкин и его мама Ирина Волохова.
В УК ограничились обещанием включить реконструкцию пандуса в план работ на 2025 год, но только «при согласии собственников».
Примечательно, что муниципальная комиссия еще в октябре 2024 года признала необходимость реконструкции пандуса, но УК заявляет, что никаких капитальных работ не требуется. Вместо этого предложено ковровое покрытие, которое «своевременно очищается» от снега.
Помогает ли такая мера, пока сказать сложно. Ирина Волохова подтвердила, что на данный момент снега на нём действительно нет, но ведь и дни стоят не снежные. Останется ли пандус таким же чистым на следующей неделе, когда в Хабаровске ожидается снегопад, или придётся ждать «самоочищения» весной? Будет ли убран мешающий проезду инвалидной коляски бордюрный камень и заделаны выбоины на тротуаре, или они исчезнут сами собой?
Жильцы, включая мать ветерана, продолжают надеяться на конкретные действия, пока УК ищет формальные отговорки вместо реальных шагов.
С одной стороны, управляющая компания ссылается на необходимость решений от собственников, сообщая, что обращение гражданки Волоховой находится на контроле. С другой — предлагает временные меры, которые не решают проблему совсем.
Что дальше?
Пока жильцы ждут ремонта, ветеран СВО Юрий Сеселкин продолжает оставаться заложником своего дома.
Сейчас его мать готовит жалобу в прокуратуру, собирая доказательства халатности УК. Она надеется, что история её сына заставит чиновников и управляющую компанию выполнить свои обязательства.
«Я не прошу чего-то невозможного, — говорит Ирина Волохова. — Мне нужно, чтобы мой сын мог спускаться по нормальному пандусу и просто жить как человек. Разве это так сложно?».