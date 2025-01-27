Жители Перми застряли в пробке из-за ДТП на шоссе Космонавтов, сообщили perm.aif.ru очевидцы.
Утром 27 января часть жителей краевой столицы столкнулись с многокилометровым затором, который возник на шоссе Космонавтов и парализовал движение на улице Мильчакова. Как рассказал perm.aif.ru пермяк Максим, расстояние между двумя остановками на автобусе № 45 удалось преодолеть за 20 минут.
«Я сел на остановке “Таврическая” и автобус почти сразу оказался в пробке. Мы 20 минут ехали 500 метров. Потом увидели, что на шоссе авария», — рассказал очевидец.
По словам пермяка, в ДТП встали два легковых автомобиля, которые перекрыли часть правой полосы.
Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, движение на улице Мильчакова окрашено в бордовый цвет в сторону центра Перми. Затор растянулся более чем на 600 метров. В это же время движение по самому шоссе Космонавтов также окрашено красным и бордовым вплоть до Гознака. Отметка о ДТП установлена на месте поворота с улицы Мильчакова к шоссе Космонавтов.