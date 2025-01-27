Жители Перми застряли в пробке из-за ДТП на шоссе Космонавтов

Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, движение на улице Мильчакова окрашено в бордовый цвет в сторону центра Перми. Затор растянулся более чем на 600 метров. В это же время движение по самому шоссе Космонавтов также окрашено красным и бордовым вплоть до Гознака. Отметка о ДТП установлена на месте поворота с улицы Мильчакова к шоссе Космонавтов.