В Краснодаре жители почти сотни улиц проведут несколько часов без света

В период с 9:00 до 17:00 ресурс не будет подаваться по следующим адресам: Институтская 8−14; ул. Кругликовская 3−15, 24−76, 4−14; ул. Масличная 2−12, 1−15; ул. Подсолнечная 15−15; ул. Кругликовский пр. 1−3; ул. Табачная 1/1; ул. Институтская 1−15, 2−30; ул. Баканская 51; ул. Академическая 30−56, 27−45; ул. Лавриненко 2−24, 1−23; ул. Генеральная 4−14; ул. 60 лет Победы 1−13; ул. Мостовая 2−10, 1−9; ул. Живило 1−9, 2−10; ул. Кристальная 2−20, 1−19; ул. Генеральная 1−21; ул. Водоводная 21; ул. Николая Борового 4; ул. Алая 2, 7−11; ул. Венская 2−10, 16−18, 1−21; ул. Дворцовая 8−26; ул. Эрмитажная 9−25; ул. Лиговский 1пр. 18; ул. Лиговский 2пр. 20; ул. Степная 2−12, 1−15; ул. Венский пр. 14−16,1−7; ул. Ясенская 1−13, 2−18; ул. Дозорная 6−12, 9−13; ул. Семеновская 67−81, 92−114; ул. Предчистая 12−18; ул. Средняя 54; ул. Троицкая 137; ул. Покрышкина ⅔, ⅖, 3/2, 25; ул. Рясная ⅓; ул. Венская 14−20; ул. Кореновская 3, 7/1, 9, 15, 17, 21; ул. Дома 1−23 (с-з «Солнечный» 3-е отд.); ул. Ореховая 145; ул. Сиреневая 252; ул. Народная 23−37, 64−92, 108/9, 500−506,501−503; ул. Садовая 64; ул. Сиреневая, 237; ул. Цветочная 95, 434; ул. Бирюзовая 1; ул. Народная 25; ул. Красная 74, 79, 82, 86; ул. Чапаева 85; ул. Карасунская 77; ул. Красноармейская 64, 64/1, 66; ул. Ставропольская 45.



С 13:00 до 17:00 отключение электроэнергии придется на ряд улиц: ул. Кубанонабережная 274; ул. Братьев Игнатовых 29−111, 36−68, 70−98; ул. Кубанонабережная 47−47, 274−278; ул. Буденного 18−32, 95−107, 112; ул. Горького 3−11; ул. Чкалова 91−93, 98−106, 111−125; ул. Сквозной пер. 4−24, 1−23; ул. Длинная 3−39, 4−30, 36−48; ул. Калининградская 5; ул. Лучистый 1 пр., 7; ул. Лучистый 2 пр. 1−10; ул. Лучистый 3 пр. 1−9, 2−10; ул. Дзержинского 110/1, 112−116, 116/2, 118, 122, 130, 239;ул. Петроградская 2−16; ул. Скобелева 4; ул. Пригородная 96−98, 265−289/3; ул. Ростовское шоссе 25−27, 26, 27/1; ул. Пригородная 205−263, 34−90; ул. Пригородный 1 пр., 1−47, 2- 56; ул. Пригородный 2 пр., 4−42, 3−29, 33−41; ул. Пригородный 3 пр. 7−37, 4−34; ул. Раздельная 1−29, 37; ул. Раздельный пр. 15−21,16−30; ул. Раздельный 1 пр. 10−28, 7; ул. Раздельный 2 пр. 1−22, 1−15; ул. Соколова 19; ул. Молодежная 2; ул. Агрономическая 2−22, 3−33; ул. Ветеринарная 1−35, 2−30; ул. Зоотехническая 2−32, 1−35; ул. Карантинная 1−37, 2−30; ул. Санитарная 1−31, 2−30; ул. С/з Солнечный (3 отделение 1, 2−28, 1−11); ул. Молодежная 35−45, 19, 30, 66; ул. Обский пер. 1−13, 2−14; ул. Петроградская 1−15; ул. Молодежный пр. 3−25; ул. Норильская 2−2, 1−19; ул. Скобелева 1−15, 36−52; ул. Невский пер. 1−13, 2−14;ул. Жемчужная 1−25, 2−24; ул. Тверская 2−20; ул. Петроградская 6−8; ул. Скобелева 2−20, 17−45; ул. Петроградская 19−23; ул. Норильская 22−26.