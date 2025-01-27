ГТК Беларуси сказал, когда не нужно платить утильсбор на транспортное средство

Кроме того, сказано, что в случае обратного ввоза в Беларусь полуприцепа, за который уже ранее был уплачен утильсбор, повторно платить его не нужно. Уточняется, что вопросы, связанные со взиманием и уплатой утильсбора в отношении транспорта регламентированы Налоговым кодексом Беларуси.