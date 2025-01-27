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ГТК Беларуси сказал, когда не нужно платить утильсбор на транспортное средство

Таможня Беларуси пояснила, когда не нужно платить утильсбор на транспортное средство.

Источник: Комсомольская правда

ГТК Беларуси сказал, когда не нужно платить утилизационный сбор на транспортное средство. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ведомстве привели следующий пример. Так, белорусская компания купила полуприцеп, в отношении которого в стране был уплачен утильсбор. Позднее транспорт был продан в Россию, но его планируют везти обратно.

«За каждое транспортное средство утильсбор уплачивается однократно. Подтверждением этому является зарегистрированный таможней документ, отражающий исчисление и уплату», — пояснили в ГТК.

Кроме того, сказано, что в случае обратного ввоза в Беларусь полуприцепа, за который уже ранее был уплачен утильсбор, повторно платить его не нужно. Уточняется, что вопросы, связанные со взиманием и уплатой утильсбора в отношении транспорта регламентированы Налоговым кодексом Беларуси.

В таможне добавили, что плательщиком утилизационного сбора признаются компания или же физическое лицо, которые покупают в собственность, хозяйственно ведение, оперативное управление транспортное средство, указанное в 301 и 302 статьях Налогового кодекса, в отношении которого еще не был уплачен утильсбор в момент ввоза.

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