ГТК Беларуси сказал, когда не нужно платить утильсбор на транспортное средство

ГТК Беларуси сказал, когда не нужно платить утилизационный сбор на транспортное средство. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ведомстве привели следующий пример. Так, белорусская компания купила полуприцеп, в отношении которого в стране был уплачен утильсбор. Позднее транспорт был продан в Россию, но его планируют везти обратно.
«За каждое транспортное средство утильсбор уплачивается однократно. Подтверждением этому является зарегистрированный таможней документ, отражающий исчисление и уплату», — пояснили в ГТК.
Кроме того, сказано, что в случае обратного ввоза в Беларусь полуприцепа, за который уже ранее был уплачен утильсбор, повторно платить его не нужно. Уточняется, что вопросы, связанные со взиманием и уплатой утильсбора в отношении транспорта регламентированы Налоговым кодексом Беларуси.
В таможне добавили, что плательщиком утилизационного сбора признаются компания или же физическое лицо, которые покупают в собственность, хозяйственно ведение, оперативное управление транспортное средство, указанное в 301 и 302 статьях Налогового кодекса, в отношении которого еще не был уплачен утильсбор в момент ввоза.
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