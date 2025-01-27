В Челябинске разработали недорогой и ультратвердый сплав

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) — сплавы, содержащие не менее пяти элементов, причем важно, чтобы количество каждого из них находилось в границах от 5 до 35 атомных процентов. Такие сплавы демонстрируют повышенные прочностные и пластические свойства. Одна из проблем внедрения ВЭС в масштабное промышленное производство состоит в их дороговизне.