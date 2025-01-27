Определено соотношение метана в газе и пыли протозвезды

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Молодые астрохимики Уральского федерального университета (УрФУ) установили содержание метана в газе и пыли одной из протозвезд (звезд, находящихся на заключительном этапе своего формирования перед возникновением термоядерного синтеза). Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Команда ученых молодежной лаборатории астрохимических исследований Уральского федерального университета впервые определила количество метана в газе и на пыли в молодой области звездообразования IRAS 23385+6053 (массивная — около 220 масс Солнца — область, погруженная в родительское молекулярное облако)», — отметили в пресс-службе.
Коллектив УрФУ провел анализ спектров протозвезды IRAS 23385+6053, полученных с международного орбитального телескопа имени Джеймса Уэбба. Для этого использовалась университетская установка ISEAge, которая позволяет выращивать и исследовать аналоги космических льдов в условиях сверхвысокого вакуума и сверхнизких температур. Было установлено, что метан может находиться на поверхности пылевой частицы в окружении воды и диоксида углерода. При этом лишь около 15% от всего метана в объекте находится в газе.
Полученные данные помогают определять механизмы образования метана в межзвездных облаках и приближают ученых к разгадке образования «пребиотически значимой» молекулы метана в космосе в ходе химической эволюции, предшествующей появлению жизни. Исследование проведено на уникальном оборудовании при поддержке Минобрнауки РФ и Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.
«Мы получили важную информацию о составе межзвездного льда, который потом, возможно, сформирует сложные органические молекулы. Что-то из этого, вероятно, превратится в океаны на будущих планетах», — рассказал заведующий лабораторией Антон Васюнин.
Объект IRAS 23385+6053 давно вызывает интерес астрономов. Это молодая область звездообразования с большой массой и сложной структурой. Она включает шесть плотных ядер, два молодых звездных объекта, расположенных близко друг к другу, и три высокоскоростных истечения. Состоит из относительно холодного газа и пыли (почти 50 Кельвинов или минус 223 градуса Цельсия), а также теплого газа (почти 400 Кельвинов или +127 градусов Цельсия).