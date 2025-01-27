Определено соотношение метана в газе и пыли протозвезды

Коллектив УрФУ провел анализ спектров протозвезды IRAS 23385+6053, полученных с международного орбитального телескопа имени Джеймса Уэбба. Для этого использовалась университетская установка ISEAge, которая позволяет выращивать и исследовать аналоги космических льдов в условиях сверхвысокого вакуума и сверхнизких температур. Было установлено, что метан может находиться на поверхности пылевой частицы в окружении воды и диоксида углерода. При этом лишь около 15% от всего метана в объекте находится в газе.