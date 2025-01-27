Пенсионеру из Усолья-Сибирского вернут украденные мошенниками 150 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, надзорным ведомством была проведена проверка по обращению о защите прав. Оказывается, сибиряк снял 150 тысяч рублей из сбережений и отправил через банкомат на «безопасный счет».