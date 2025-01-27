Пенсионеру из Усолья-Сибирского вернут украденные мошенниками 150 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, надзорным ведомством была проведена проверка по обращению о защите прав. Оказывается, сибиряк снял 150 тысяч рублей из сбережений и отправил через банкомат на «безопасный счет».
— В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве выявлено, что денежные средства потерпевшего переведены на счет жителя Омска, при этом никаких денежных и иных обязательств заявитель перед данным гражданином не имел, — поделились в ведомстве.
Так в суд направили иск о взыскании с получателя денег из Омска 150 тысяч рублей. За исполнением проследят в прокуратуре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за неделю два человека погибли в авариях. Ещё 20 получили травмы.