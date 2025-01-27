Жители Самары в зимний период могут столкнуться с ухудшением настроения

В Самарской области местные жители все чаще задумываются о том, как перепады температур и холод могут повлиять на их самочувствие. Терапевт из областной столицы рассказала, как защитить организм в зимний период, об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Людмила Слепнева отметила, что зимой организм чаще подвержен заболеваниям. В период холодов горожанам рекомендуют чаще проветривать помещение, а также уделять больше внимания отдыху и сну.
Помимо этого, горожанам рекомендуют проводить зарядку по утрам. Упражнения помогут улучшить кровообращение и укрепить системы.