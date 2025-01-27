Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Туризм вносит все больший вклад в развитие Москвы. По прогнозам, объем туристско-экскурсионного потребления в 2024 году превысил 1,5 триллиона рублей. Поступления в бюджет города оцениваются в 210 миллиардов рублей. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.
«Это значит, что ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает. А наша стратегия полностью соответствует мировым туристическим трендам», — отметил Сергей Собянин.
Один из них — быстрое принятие решений и онлайн-потребление контента. Подобрать маршрут, найти и забронировать отель и столик в ресторане, купить билет в музей или театр — многие путешественники привыкли все делать онлайн и буквально накануне поездки.
Московская экосистема Russpass начиналась как небольшой стартап, а сейчас это один из главных инструментов продвижения отечественного туризма. Ее онлайн-сервисы полностью удовлетворяют потребности туриста — от поиска идеи для поездки до покупки нужной услуги, включая авиа- и железнодорожные билеты.
Цифровизация внедряется в работу музеев и других объектов, которые посещают туристы. Как показывает практика, использование технологий виртуальной и дополненной реальности увеличивает число гостей примерно на 30 процентов. Столичные учреждения активно пользуются этими возможностями.
Еще один новый мировой тренд — сочетание деловой и культурной программы в бизнес-поездке. Специализированные форумы, тренинги, выставки и другие подобные мероприятия все чаще проводят в старинных усадьбах, музеях и на других необычных площадках.
В этой нише Москва обладает уникальными конкурентными преимуществами, и поэтому ожидается, что к 2030 году деловой туризм вырастет более чем в два раза и достигнет восьми миллионов человек в год. Тем более что в ближайшие годы откроется конгрессно-выставочный центр «ВДНХ Экспо», который идеально соответствует этому новому формату.
«Современные туристы ищут ярких и разнообразных впечатлений. И откликаясь на этот тренд, Москва создала масштабные событийные проекты: “Лето в Москве” — 38 миллионов гостей в 2024 году, “Территория будущего. Москва 2030” — 12 миллионов посетителей. Нынешняя “Зима в Москве”, уверен, тоже привлечет множество жителей и гостей столицы», — добавил Сергей Собянин.
Масштабные проекты длятся практически круглый год и охватывают большое количество площадок по всему городу. А это значит, что можно отдохнуть в Москве почти в любой день.
Тренд путешествий через поколения, который активно поддерживают в Москве, приобретает все большую популярность. Представители «серебряного» возраста все активнее путешествуют с внуками. Для туристической индустрии это очень интересный вызов: малышам нужны активные развлечения, а их бабушкам и дедушкам — возможность для спокойного отдыха. Для таких путешественников самыми популярными видами туризма становятся отдых на природе, в парках, посещение исторических и культурных достопримечательностей, круизы. Комплексное благоустройство города, возрождение парков, создание новых рекреационных зон делает Москву идеальным выбором, как и организация тематический событий. Так, прошлым летом фестиваль впечатлений «Усадьбы Москвы» собрал более 700 тысяч человек.
Создание новых точек притяжения и дополнительных поводов «приехать посмотреть» тоже привлекает туристов. В Москве за последние годы реализован целый ряд подобных проектов. Среди них — новые музеи и аттракционы на ВДНХ или набирающий популярность кинопарк «Москино».
«Развитие туризма — это уникальная возможность сделать Москву более комфортной и привлекательной и для самих москвичей, и для гостей столицы. И мы обязательно воспользуемся этой возможностью», — заключил Сергей Собянин.