Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Тренд путешествий через поколения, который активно поддерживают в Москве, приобретает все большую популярность. Представители «серебряного» возраста все активнее путешествуют с внуками. Для туристической индустрии это очень интересный вызов: малышам нужны активные развлечения, а их бабушкам и дедушкам — возможность для спокойного отдыха. Для таких путешественников самыми популярными видами туризма становятся отдых на природе, в парках, посещение исторических и культурных достопримечательностей, круизы. Комплексное благоустройство города, возрождение парков, создание новых рекреационных зон делает Москву идеальным выбором, как и организация тематический событий. Так, прошлым летом фестиваль впечатлений «Усадьбы Москвы» собрал более 700 тысяч человек.