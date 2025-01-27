Прокуратура потребовала от «Тепловой компании» возмещения ущерба омской школе

Прокуратура провела проверку по факту коммунальной аварии на территории средней школы № 106 города Омска. 26 ноября 2024 года кипятком затопило помещения школы, в том числе учебные кабинеты.
Следствие выяснило, что порыв произошел на сетях коммунального предприятия. Ущерб от затопления классов составил 106 миллионов рублей. Прокуратура составила предписание, в котором потребовала от АО «Тепловая компания» возместить ущерб в полном объеме.
Предписание уже направлено генеральному директору данного предприятия. Контроль за исполнением предписания будет осуществлять прокуратура Советского округа Омска.
Ранее мы писали, что из-за долгов по налогам арестовали 9 счетов АО «Тепловая компания».