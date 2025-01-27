Зафиксировано влияние русского языка на языки КМНС на Камчатке

«Исследования, проводимые КамГУ им. Витуса Беринга, основаны на материалах экспедиций, которые проводились на протяжении 15 лет — с 2008 по 2023 год. За это время ученые посетили четыре района Камчатского края: Быстринский (села Эссо и Анавгай), Олюторский (села Тиличики, Хаилино, Средние Пахачи, Ачайваям), Пенжинский (село Манилы) и Тигильский (поселок городского типа Палана). В ходе экспедиций мы наблюдаем, как русский язык влияет на грамматическую структуру корякского языка», — рассказал Сорокин.