Зафиксировано влияние русского языка на языки КМНС на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 января. /ТАСС/. Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга обнаружили процесс изменения смысловых значений слов в корякском языке — одном из коренных языков малочисленных народов Севера (КМНС), на котором говорят в центральной и северной частях Камчатского края. Научная экспедиция работала в рамках реализации профильного нацпроекта, рассказала ТАСС руководитель центра межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований КамГУ им. Витуса Беринга Анатолий Сорокин.
«Исследования, проводимые КамГУ им. Витуса Беринга, основаны на материалах экспедиций, которые проводились на протяжении 15 лет — с 2008 по 2023 год. За это время ученые посетили четыре района Камчатского края: Быстринский (села Эссо и Анавгай), Олюторский (села Тиличики, Хаилино, Средние Пахачи, Ачайваям), Пенжинский (село Манилы) и Тигильский (поселок городского типа Палана). В ходе экспедиций мы наблюдаем, как русский язык влияет на грамматическую структуру корякского языка», — рассказал Сорокин.
По его словам, традиционный строй предложения постепенно меняется, появляются конструкции, калькированные с русского. Под влиянием русского языка корякские слова начинают приобретать дополнительные значения. Так, слово, ранее означавшее только «хвост животного», теперь используется и в значении «окончание слова». «Мы обнаружили интересные случаи языковой адаптации. Например, для обозначения новых технологий корякский язык использует существующие слова, наделяя их новыми смыслами. Так, глагол “пыйикки” — “отделять что-либо от чего-либо” — теперь может означать “снимать на видео”, — объясняет лингвист.
Исследователи также зафиксировали, как традиционные корякские слова приобретают новые значения по аналогии с многозначными русскими словами. «Например, слово, изначально означавшее только “корень растения”, теперь используется и в переносном значении — “корни” в смысле “происхождение”, что нехарактерно для исконной корякской семантики», — рассказал Анатолий Сорокин.
Как сообщили ТАСС в вузе, сохранение и популяризация языков коренных малочисленных народов являются приоритетными направлениями работы КамГУ им. Витуса Беринга. Университет регулярно проводит научно-практические конференции и экспедиции, документирует современное состояние языков и разрабатывает методики их изучения.
Во время поездки на Чукотку в 2024 году президент России Владимир Путин отметил, что сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера требует внимания, если существующих мер недостаточно, нужно проанализировать идеи и соответствующим образом выстроить дальнейшую деятельность.
О сохранении языков КМНС на Камчатке.
На Камчатке традиционно проживают шесть коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: ительмены, коряки, камчатские эвены, чукчи, командорские алеуты, камчадалы. В школах края родной язык КМНС изучают более 900 детей и подростков, издаются учебники, проводятся факультативные занятия.